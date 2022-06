NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel anlässlich der Ernennung eines neuen Konzernchefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Gregoire Poux-Guillaume sei zuvor unter anderem Chef von Sulzer gewesen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies habe bei dem Farbenkonzern schon eine Geschichte, denn schon der Vorgänger des scheidenden Thierry Vanlancker sei Sulzer-Chef gewesen./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 02:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 02:28 / ET



