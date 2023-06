ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel nach zuletzt sieben Gewinnwarnungen aus der globalen Chemiebranche auf "Buy" mitt einem Kursziel von 90 Euro belassen. Wie die Analysten der Schweizer Großbank in einer am Montag vorliegenden Studie unter Federführung von Geoff Haire und Andrew Stott schrieben, biete es sich an, Rückschlüsse für einzelne Endmärkte zu ziehen. Die größten Risiken sehen sie in den Bereichen Bau, Konsumgüter sowie Agrar und Elektronik./tih/ag;