NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Im aktuellen Konjunkturumfeld bevorzugt Analystin Georgina Fraser im Chemiesektor Profiteure einer Deflation wie Akzo Nobel, attraktiv bewertete Papiere wie Covestro oder Aktien, deren Erholung im zweiten Halbjahr mit weniger Risiken behaftet sei wie etwa Arkema. Dies schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Evonik und Lanxess bestehe die Gefahr, dass eine für die Jahresziele erforderliche starke Erholung im zweiten Halbjahr nicht zustande komme. Außerdem bleibt sie vorsichtiger für Titel wie Givaudan, deren jüngste Aufwertung fundamental nicht gerechtfertigt erscheine./ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 15:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.