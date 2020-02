ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel nach dem Coronavirus-Ausbruch in China auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Analyst Andrew Stott nahm in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Bezug zur Sars-Pandemie 2002 und 2003. Damals habe der Chemiesektor innerhalb von drei bis vier Monaten nach Ausbruch 35 Prozent an Wert verloren, sich aber in den sechs Monaten danach wieder um 80 Prozent erholt. Für Covestro und Wacker Chemie sei der chinesische Markt besonders wichtig mit einem Umsatzanteil von rund 20 Prozent. Danach folgten Fuchs Petrolub und Akzo Nobel./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





