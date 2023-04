HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Malte Schaumann sieht den Kursrückschlag nach den verfehlten Erwartungen an das erste Quartal als Kaufgelegenheit. Dies schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Aktie des auf die Chipbranche ausgerichteten Spezialanlagenbauers. Der Anlagehintergrund sei intakt./ajx/la;