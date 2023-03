NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Auftragsausblick des Halbleiterindustrie-Ausrüsters auf 2023 bekräftige, dass die Geschäftsdynamik über die kommenden zwölf Monate hinaus stark bleiben sollte, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/edh;