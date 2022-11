NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der taiwanesische Chipkonzern TSMC müsse für ein neues Werk hohe Kosten in Kauf nehmen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies spiegele die steigende Investitionsintensität bei der Herstellung von Chips der nächsten Generation wider. Für Ausrüstungslieferanten sei dies positiv./tih/gl;