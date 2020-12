HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron von 11,50 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann begründete die Kurszielerhöhung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Geschäftserwartungen, angetrieben von aufgehellten Perspektiven im Geschäft mit der Leistungshalbleiter-Industrie. Er verwies dabei auch auf eine Kreise-Meldung über eine Bestellung von Taiwan Semiconductor./tih/jha/



