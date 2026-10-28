Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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29.10.2026 06:58:44
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des dritten Quartals hätten dem vom Unternehmen ermittelten Analystenonsens entsprochen, schrieb David Perry am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen und sein Kursziel an den starken US-Dollar an./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
191.92 €
|
Abst. Kursziel*:
30.26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
194.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.23%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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