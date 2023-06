ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Mit den bisherigen Auslieferungen im Juni sei der Flugzeugbauer auf einem guten Weg, um die Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gespräche auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris deuteten aber darauf hin, dass die Lieferketten mittelfristig ein Thema bleiben, was 2024 das Absatzwachstum bremsen könne. Diese Einschätzung werde weitgehend von Investoren geteilt./gl/tih;