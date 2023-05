ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Im Mai seien bislang 43 Flugzeugauslieferungen beobachtet worden, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei eine starke Entwicklung, die aber getrieben sei von Schmalrumpf-Jets wie der A320 . Vor allem der A350 bleibe eine Herausforderung, weshalb er mit der diesjährigen Schätzungen von 715 Flugzeug-Auslieferungen unter dem Unternehmensziel von 720 bleibe. Sollte die Gesamtentwicklung sich aber so fortsetzen, müsse er vielleicht seine Schätzungen wieder anheben./tih/mis;