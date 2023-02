ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Bei Airbus rechnet er im Anschluss an die Bilanz mit deutlich sinkenden Margenerwartungen./ag/edh;