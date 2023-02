NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach dem Jahresbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Im Rahmen einer Telefonkonferenz habe der Flugzeugbauer alle Argumente adressiert, die sich in den vergangenen Monaten negativ auf den Kurs ausgewirkt hätten, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management bekomme den Investmentansatz wieder in den Griff. Dies sei die Grundlage für eine anhaltende Rally./tih/he;