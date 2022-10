NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 155 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob nach den Quartalszahlen des Flugzeugbauers seine Schätzungen für den diesjährigen freien Barmittelfluss an. Den Zeitrahmen für das Kursziel verlängerte er von Ende 2023 auf Ende 2024. Perry rechnet damit, dass Airbus von 2022 bis 2025 den Gewinn je Aktie verdoppelt. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he;