NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Resultate des dritten Quartals des Flugzeugbauer seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kursschwächen sollten indes für Käufe genutzt werden./mis/jha/;