NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst David Perry verpasste seinen Schätzungen für das vergangene Jahr in einer am Dienstag vorliegenden Studie nochmals den letzten Feinschliff. Er rechnet damit, dass die Auswirkungen der Omikron-Welle zügig vorbei gehen. Die Situation um den Ukraine-Konflikt sei unsicherer, er sieht darin aber keine wirkliche Bedrohung für den weltweiten Luftverkehr. Airbus bleibe sein "Top Pick" in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 16:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.