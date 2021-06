NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Eine Bestellung der US-Fluggesellschaft United sei umfangreicher, als es Medienberichte zuvor suggeriert hätten, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern werte er dies leicht positiv für den Flugzeugbauer. Von 270 bestellten Flugzeugen kämen mit dem A321neo 70 Stück vor Airbus./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 10:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



