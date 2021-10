ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Airbus von 137 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Neil Glynn hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine operative Gewinnschätzung (bereinigtes Ebit) für dieses Jahr auf 5,2 Milliarde Euro, womit er 20 Prozent über dem Konsens liege und noch deutlicher über den Zielen des Flugzeugbauers. Der wieder anlaufende Flugverkehr stärke das Vertrauen in die Auslieferungspläne von Airbus./tih/la



