HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Airbus nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 110 Euro angehoben. Die Jahreszahlen und der Ausblick hätten seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Situation in der Corona-Krise habe sich der Flugzeugbauer mittlerweile ganz gut arrangiert. Airbus sei im zivilen Geschäft deutlich schlagkräftiger aufgestellt als der von gleich mehreren Krisen gelähmte Wettbewerber Boeing./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 14:39 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 14:43 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.