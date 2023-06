NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus anlässlich eines Zwischenberichts zum Geschäftsverlauf auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die wichtigsten Erkenntnisse seien, dass die Produktionsziele des Flugzeugbauers unverändert und die Preisgestaltung sowie die Produktstrategie auf Wertmaximierung ausgerichtet seien, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx;