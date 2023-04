NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach erneuerten Auslieferungsprognosen für die Luftfahrtindustrie auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von Fortschritten im März, vor allem was die Produktion bei Airbus mit wohl 67 Flugzeugen betreffe. Bei den Auslieferungen rechnet sie im vergangenen Monat mit 60 Airbus-Jets./tih/he;