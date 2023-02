NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Januar-Auslieferungszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem schwachen Jahresstart des Flugzeugbauers. Den Rückgang um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr hatte sie allerdings schon erwartet. Für das erste Quartal liege die Messlatte nun hoch, da dieses 2022 noch nicht von den Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine belastet worden sei./gl/tih;