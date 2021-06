NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Es seien gute Nachrichten, dass sich die EU und die USA sich mit Blick auf ihren Handelsstreit über Flugzeugsubventionen laut bislang unbestätigten Medienberichten einstweilig geeinigt haben und Strafzölle um weitere fünf Jahre aussetzen wollen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der finanzielle Einfluss auf Airbus dürfte aber allenfalls moderat ausfallen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 05:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 05:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.