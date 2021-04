NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im März auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Diese lägen aus unterschiedlichen Gründen deutlich über seinen Zählungen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich und trotz etlicher Unwägbarkeiten werde das erste Quartal für den Flugzeugbauer aber wohl ein schwieriges gewesen sein./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 14:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 14:06 / ET



