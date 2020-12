NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 80 auf 90 Euro angehoben. Angesichts der Erwartung, dass die Fluggesellschaften ihre Finanzen nach und nach wieder aufbauen, der Wettbewerb durch Boeing zugleich aber stark ist und es insgesamt weitere Bestrebungen gibt, die Luftverschmutzung zu verringern, habe er seine Rendite auf den freien Barmittelfluss gekappt, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2021 dürfte sie noch über 8 Prozent liegen. Für 2022 und 2023 rechnet er nun mit um die 5 Prozent. Entsprechend hob er das Kursziel auf 90 Euro und damit das aktuelle Niveau der Aktie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 12:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.