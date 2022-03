NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus nach Jahreszahlen von 179 auf 178 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Unter Berücksichtigung des kostenintensiven Produktionsstarts für die A320-Plattform und des zunehmenden Inflationsdrucks habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebit) für den Flugzeugbauer der Jahre 2023 und 2024 leicht reduziert, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2022 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.