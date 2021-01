NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 139 auf 137 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Er verspreche sich von dem Flugzeugbauer ein gutes viertes Quartal, das auch auf den Free Cashflow durchschlagen sollte, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz eines 2020 verbesserten Barmittelflusses spiegele das niedrigere Kursziel einen niedrigeren schuldenbereinigten Cashflow (DACF) im Jahr 2023 wider./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.