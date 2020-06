NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Airbus angesichts der Auslieferungspläne von Kunden der beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Eine Kernfrage sei, wo die Produktionsquoten kurz-, mittel- und langfristig landen werden, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Montag vorliegenden Studie. Beide hätten inzwischen ihre gesenkten Produktionsquoten bekannt gegeben. Airbus hat seines Erachtens ausreichend flüssige Mittel, um einer längeren Zeitspanne schwererer Verwerfungen standhalten zu können. Zudem gebe es mit Blick auf die Auslieferungen einige positive Anzeichen./ck/mis



