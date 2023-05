NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen zum ersten Quartal von 138 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa begründete das höhere Kursziel mit höheren Schätzungen für den Flugzeughersteller. Zudem habe sie den Bewertungszeitraum um ein Quartal in die Zukunft verschoben, schrieb die Expertin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl;