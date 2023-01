NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus

nach Auslieferungszahlen für Dezember auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro

belassen. Die Zahl der ausgelieferten Flugzeuge liege unter ihrer Schätzung, schrieb Analystin Chloe

Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gesamtzahl der im Jahr 2022 ausgelieferten

Flugzeuge habe zudem die Zielvorgabe des Unternehmens recht deutlich verfehlt./bek;