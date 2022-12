NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach der Senkung des Auslieferungsziels von 140 auf 132 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druck auf die Aktie werde eher begrenzt sein, da ein Verfehlen des Ziels weitgehend erwartet worden sei, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem zeige die trotzdem erfolgte Bestätigung der Finanzziele den konservativen Ansatz von Airbus bei seiner Prognose. Die Expertin reduzierte daher ihre Gewinnprognose (Ebit) nur geringfügig. Zum Wechselkursverhältnis schrieb sie, dass dieses ungünstiger werde, was sich in den Jahren 2023 bis 2024 stärker auswirken sollte./stk/ck;