NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Diese seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege um sechs Prozent unter der Markterwartung. Der Free Cashflow des Flugzeugbauers habe die Erwartungen dagegen übertroffen./bek/he;