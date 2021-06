FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Airbus naxch Auftrags- und Absatzzahlen für den Mai auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Die 50 Auslieferungen zeigten, dass der Flugzeugbauer auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen sei, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die vier Bestellungen belegten den immer noch trägen Auftragseingang, was an diesem Punkt des Produktzyklus aber dem üblichen Muster entspreche./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021





