Airbus SE (ex EADS) buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Christophe Menard rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem Umsatzrückgang um vier Prozent im ersten Quartal. Das bereinigte operative Ergebnis dürfte sich indes mehr als verdoppelt haben. Die Jahresziele dürfte Airbus wohl unangetastet lassen./ag/gl



