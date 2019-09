FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Derzeit gehe er davon aus, dass die USA binnen zwei Wochen abschreckend hohe Zölle auf die Flugzeuge des europäischen Flugzeugbauers erheben wird, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zeithorizont dafür dürfte aber begrenzt bleiben, da er binnen neun Monaten einen Kompromiss für möglich halte./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.