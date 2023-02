NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen von 124 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) um drei bis vier Prozent nach oben an. Er betonte aber, dass das Wachstum auf vergleichbarer Basis im Jahr 2023 zu einer Herausforderung werde. Er rechnet mit einer Verlangsamung./tih/he;