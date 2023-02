NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 168 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Wachstums- und Margenstory des Gasekonzerns sei intakt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Air Liquide sei sein "Top Pick" in der Branche und ein "sicherer Hafen", sollten die Zeiten wieder turbulenter werden./tih/edh;