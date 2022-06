NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach einer hauseigenen Konferenz zum Thema Wasserstoff von 183 auf 161 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ungeachtet der Kursverluste der in diesem Bereich tätigen Unternehmen nähmen das Interesse und die Aktivitäten weiter stark zu, schrieb Analyst Neil Beveridge in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Kurszielsenkung bei Air Liquide sei lediglich der bisher noch nicht berücksichtigten Ausgabe von Bonus-Aktien geschuldet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 14:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 04:00 / UTC





