ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Das Geschäft mit Wasserstoff dürfte für den Gasehersteller langfristig ein Wachstumsmotor werden, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Über einen Zeitraum von 30 Jahren könne es mit drei Prozent pro Jahr zum Wachstum beitragen. Vier von fünf Kunden des Konzerns müssten die Kohlendioxidemissionen reduzieren, hier komme Air Liquide ins Spiel./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 02:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.