NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Das Wachstum des Herstellers von Industriegasen dürfte sich im Vergleich zum zweiten Jahresviertel abgeschwächt haben, schrieb James Hooper in einem Ausblick am Montag. Auch im Segment Großindustrie dürfte sich das Wachstum nicht verbessert haben, hier seien die Trends der Volumina außerhalb Amerikas schwach./rob/bek/ck;