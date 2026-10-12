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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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12.10.2026 13:05:16

Air Liquide Outperform

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Das Wachstum des Herstellers von Industriegasen dürfte sich im Vergleich zum zweiten Jahresviertel abgeschwächt haben, schrieb James Hooper in einem Ausblick am Montag. Auch im Segment Großindustrie dürfte sich das Wachstum nicht verbessert haben, hier seien die Trends der Volumina außerhalb Amerikas schwach./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
192.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
168.76 € 		Abst. Kursziel*:
13.77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
168.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.66%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
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