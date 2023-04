NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 146 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei trotz der gesamtwirtschaftlichen Situation für den Industriegas-Hersteller gut verlaufen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Aussichten blieben günstig. Das werde aber bereits weitgehend in der Bewertung der Aktie widergespiegelt./ck/he;