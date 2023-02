NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Die Resultate seien alles in allem gut gewesen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussagen des Managements zur kurzfristigen Nachfrage und der Preisentwicklung seien optimistischer ausgefallen als die anderer Unternehmen aus dem Sektor. Als mittelfristige Treiber wirkten der Inflation Reduction Act in den USA und der beschleunigte Trend zur Dekarbonisierung in Europa./bek/edh;