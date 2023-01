NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Das zweite Halbjahr des Industriegasekonzerns dürfte den Konsensschätzungen entsprochen haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick auf 2023 könnte leicht hinter den durchschnittlichen Analystenprognosen zurückbleiben./edh/mis;