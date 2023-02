ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen und einer Investorenveranstaltung von 155 auf 167 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Stott erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die operative Gewinnmarge (Ebit) des Industriegasekonzerns. Er begründete dies mit einem gestärkten Vertrauen in die Preisgebung in einem inflationshemmenden Umfeld./tih/edh;