NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Gasekonzern knapp über den Markterwartungen abgeschlossen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er selbst hatte mit entsprechenden Erlösen gerechnet. Da auch die Prognose bestätigt worden sei, gehe er von einer verhaltenen Kursreaktion aus./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 01:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 01:58 / ET



