NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 1,00 auf 1,25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Fluggesellschaft setze ihre starke Leistung fort, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts einer noch nicht gefestigten Bilanz und der bedrohten langfristigen Zukunft von KLM durch die vom Staat vorgeschlagene dauerhafte Kapazitätsreduzierung am Flughafen Schipol bleibe er allerdings bei seinem negativen Anlagevotum./edh/tih;