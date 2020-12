FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Air France-KLM von 2,10 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die stillen Regierungsbeteiligungen seien für die Lufthansa und für Air France-KLM alles andere als eine Idealsituation, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Auch wenn ihre Aktienkurse jüngst von positiven Impfstoffmeldungen profitiert hätten, habe er mit den Bewertungen der Papiere Probleme. Zudem mangele es an Klarheit bezüglich der unvermeidlichen Rekapitalisierung beider Konzerne./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / 16:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.