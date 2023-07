NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,40 Euro belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie vor dem Quartalsbericht Ende Juli etwas an. Seine operativen Ergebnisschätzungen steigen leicht aufgrund höherer Passagierumsätze./ag/tav;