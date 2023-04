NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 2,25 auf 2,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die hohe Nachfrage bei Europas Fluggesellschaften dürfte im Sommer anhalten, da die Reiselust stark bleibe und die Kapazitäten immer noch dem Vor-Corona-Niveau von 2019 hinterher hinkten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem hätten die deutlich gestiegenen Ergebnisschätzungen immer noch Luft nach oben. Gleichs gelte für die Aktienkurse./gl/mf;