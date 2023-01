NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 1,30 auf 1,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kurzfristig ist Analyst Harry Gowers laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie jedoch optimistisch für die Aktien der Franzosen und rechnet mit einer positiven Überraschung beim ersten Ausblick für 2023. Daher verlieh er den Papieren den Status "Positive Catalyst Watch". Im Schnitt hob Gowers seine operativen Ergebnisschätzungen in der Branche für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 um 12 Prozent und 5 Prozent./ag/mis;